Россия никогда не согласится на международный статус Керченского пролива, считает сенатор Франц Клинцевич.
Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет в том числе вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего".
"Разумеется, Россия никогда не согласится на то, чтобы в Керченский пролив, как в одесский порт сегодня, заходили словно к себе домой натовские корабли, сменяя один другого, что неизбежно произойдет в случае предоставления проливу международного статуса", — написал сенатор в Facebook.