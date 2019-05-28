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Клинцевич: Россия не согласится на международный статус Керченского пролива 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ФСБ РФ
Россия никогда не согласится на международный статус Керченского пролива, считает сенатор Франц Клинцевич.
Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет в том числе вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего".
"Разумеется, Россия никогда не согласится на то, чтобы в Керченский пролив, как в одесский порт сегодня, заходили словно к себе домой натовские корабли, сменяя один другого, что неизбежно произойдет в случае предоставления проливу международного статуса", — написал сенатор в Facebook.
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Политика , Франц Клинцевич , МИД
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