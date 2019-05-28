В МИД прокомментировали задержание россиянина в Косово

Вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС США , заявили в МИД РФ , комментируя обострение ситуации в Косово.

Сотрудники ROSU (спецназ МВД самопровозглашенной республики Косово) вторглись утром на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере Косово. По последним данным, задержаны 23 человека, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово гражданин РФ Михаил Краснощеков. Акция вызвала активные протесты местного населения, люди стали строить баррикады на дорогах. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность подразделений армии и полиции Сербии.

"Совершенно очевидно, что такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США. Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук", — заявили в министерстве.

Отмечается, что подобные шаги ведут к разжиганию межэтнической напряженности, лишают смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

В Москве полагают, что момент для вторжения был выбран не случайно — сразу после выступления президента Сербии в Народной скупщине по косовскому вопросу. МИД РФ призвал международных покровителей Приштины "образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями".

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.