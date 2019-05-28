Россия обратилась к властям Косова из-за ареста россиянина

Происходящее в Косове — провокация, а задержанный там россиянин должен быть освобожден. Об этом в своем твиттере заявил посол России Сербии Александр Чепурин.

Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте. — Александр Чепурин (@AVChepurin) 28 мая 2019 г.

По версии KFOR (сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косове), сегодня утром по всей территории частично признанной республики началась спецоперация местной полиции по борьбе с преступностью.

В ходе нее были задержаны 23 человека, 13 из них — сербы. Одним из задержанных оказался россиянин — сотрудник Миссии ООН в Косове Михаил Краснощенков.

По версии посла Чепурина, происходящее в Косове является вторжением силовиков частично признанной республики в сербонаселенные районы севера автономного края Сербии Косово и Метохия.

«Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям», — добавил дипломат.

В следующем твите Чепурин назвал задержание Краснощенкова провокацией властей Косова и потребовал немедленного освобождения россиянина.