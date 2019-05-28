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Россия обратилась к властям Косова из-за ареста россиянина 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Происходящее в Косове — провокация, а задержанный там россиянин должен быть освобожден. Об этом в своем твиттере заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.
По версии KFOR (сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косове), сегодня утром по всей территории частично признанной республики началась спецоперация местной полиции по борьбе с преступностью.
В ходе нее были задержаны 23 человека, 13 из них — сербы. Одним из задержанных оказался россиянин — сотрудник Миссии ООН в Косове Михаил Краснощенков.
По версии посла Чепурина, происходящее в Косове является вторжением силовиков частично признанной республики в сербонаселенные районы севера автономного края Сербии Косово и Метохия.
«Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям», — добавил дипломат.
В следующем твите Чепурин назвал задержание Краснощенкова провокацией властей Косова и потребовал немедленного освобождения россиянина.
Комментарии
Политика , ООН , Сербия
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