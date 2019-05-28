«Мы на это не отвлекаемся»: Аксенов о решении трибунала по инциденту в Черном море

Глава Республики Сергей Аксенов прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву относительно инцидента в Керченском проливе, подчеркнув, что на международные суды, которые занимаются дискредитацией РФ , не отвлекается и их решения во внимание не берет. Об этом он сообщил журналистам после заседания Совета министров РК во вторник. В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины. "Мы на это не отвлекаемся. У нас есть понимание, за что сидят моряки, они нарушили государственную границу Российской Федерации, наше законодательство. Международный суд выполняет свою задачу по дискредитации России. Я лично на решения международных судов даже не отвлекаюсь, с правовой точки зрения я знаю, что Минюст РФ ведет активную работу по защите, в том числе, крымских государственных предприятий", — сказал Аксенов. Ранее решение суда прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , заявив, что "позиция не может измениться". Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский