В Крыму ответили на планы Киева изменить статус Керченского пролива

Керченский пролив является исключительно российскими территориальными водами, его статус не является вопросом обсуждения, заявил глава республики Сергей Аксенов

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет в том числе вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего".

"Керченский пролив — это исключительно российские территориальные воды. Это Россия. Что здесь обсуждать, какой там статус может быть? Если наш президент какие-то решения примет в части пропуска судов международных, то это другая ситуация. Но сам Керченский пролив — это полностью Российская Федерация: и берега Российской Федерации, и пролив принадлежит России", — сказал Аксенов журналистам.

Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.