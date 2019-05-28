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Россия призывает к полному выводу иностранных войск из Афганистана 

RT на русском + ещё 5 56 минут назад
Фото: NATO / Sgt. Joe Parrish
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана.
«Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения», — заявил Лавров.
Он отметил, что «единственный возможный путь урегулирования — достижение мира политико-дипломатическими средствами».
«Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб совершит визит в Россию 17 июня.
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Политика , Армия , Войска , Конфликты , Сергей Лавров , МИД , Афганистан
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