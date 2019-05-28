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МИД РФ назвал провокацией задержание сербов в Косово 

ТК «Звезда» + ещё 19 3 часа назад
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на ухудшение ситуации в регионе.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала провокацией, «направленной на устрашение и выдавливание неалбанского населения», арест сербов, проживающих на севере самопровозглашенной республики Косово.
Слова дипломата приводятся на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем», — говорится в сообщении.
В МИД РФ отметили, что вторжение косовского спецназа в сербсконаселенные районы края является следствием многолетнего потакания Приштине со стороны Вашингтона и Брюсселя.
В ведомстве напомнили, что в ходе диалога Белграда и Приштины стороны договорились, что косовские силовики не будут вторгаться на север Косово, где проживает большое количество сербов.
Напомним, во вторник утром, 28 мая, косовская полиция провела аресты сербов, проживающих в северных районах края. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Косове были арестованы мирные жители и косовские полицейские сербской национальности. Также он принял решение привести сербскую армию в полную боевую готовность.
По словам Вучича, силовики также задержали россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в непризнанном Косове. В посольстве РФ в Сербии сообщили, что выясняют обстоятельства задержания гражданина РФ.
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Политика , Мария Захарова , МИД , ООН
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