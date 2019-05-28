МИД РФ назвал провокацией задержание сербов в Косово

В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на ухудшение ситуации в регионе.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала провокацией, «направленной на устрашение и выдавливание неалбанского населения», арест сербов, проживающих на севере самопровозглашенной республики Косово.

Слова дипломата приводятся на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем», — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что вторжение косовского спецназа в сербсконаселенные районы края является следствием многолетнего потакания Приштине со стороны Вашингтона и Брюсселя.

В ведомстве напомнили, что в ходе диалога Белграда и Приштины стороны договорились, что косовские силовики не будут вторгаться на север Косово, где проживает большое количество сербов.

Напомним, во вторник утром, 28 мая, косовская полиция провела аресты сербов, проживающих в северных районах края. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Косове были арестованы мирные жители и косовские полицейские сербской национальности. Также он принял решение привести сербскую армию в полную боевую готовность.