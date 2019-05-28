Кутепов возглавит комитет СФ по экономической политике 

Глава комитета по регламенту, сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов, по информации News.ru, уже написал заявление на имя председателя верхней палаты Валентины Матвиенко о переводе его в другой комитет. Об этом изданию рассказал источник в Совете Федерации.
Андрей Викторович уже написал заявление о переводе его в другой комитет, — заявили в СФ.
В среду, 29 мая, вопрос об утверждении новым председателем комитета Кутепова вместо назначенного послом РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева будет вынесен на пленарное заседание.
По данным News.ru, возглавить освободившийся комитет по регламенту может сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко.
Как писал ранее News.ru, место главы комитета по экономической политике стало вакантным после того, как предыдущий председатель Дмитрий Мезенцев указом президента был назначен послом в Белоруссию вместо Михаила Бабича.
Сенатор Мезенцев получил неожиданное назначение в Минск, когда белорусская сторона дала понять, что возглавлявший на тот момент российскую димписсию Михаил Бабич чересчур, по мнению представителей РБ, прямолинеен и занимает жёсткую позицию. Высокопоставленные белорусские чиновники даже позволили себе беспрецедентные по резкости высказывания на этот счёт в СМИ. Москва, в свою очередь, решила более не накалять обстановку, отозвав Бабича, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «в соответствии с целесообразностью».
Главным фаворитом на место Мезенцева был сенатор Владимир Кожин. Однако 28 мая стало известно, что вместо него будет назначен Кутепов.