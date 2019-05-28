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«Справедливая Россия» подготовила проект о приеме стеклотары в магазинах 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Партия "Справедливая Россия" разработала законопроект об обязательном приеме стеклотары в магазинах, а сам вопрос исполнения соответствующего поручения председателя правительства возьмёт на контроль, сообщила пресс-служба партии.
Ранее "Известия" сообщили, что премьер-министр поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема сдачи бутылок в магазин.
"Фракция "Справедливая Россия" уже подготовила законопроект об обязанности ритейлеров принимать использованные бутылки", — говорится в сообщении.
В партии также напомнили, что инициатива была представлена эсерами на встрече с Медведевым в преддверии ежегодного отчета председателя правительства в Государственной думе.
"Мы предложили, чтобы главной темой беседы с главой правительства стала экология, прежде всего, мусорная проблема, — и потому что эта проблема волнует россиян, и потому что здесь нам легче найти взаимопонимание с правительством. Очевидно, что это было правильное решение, и оно уже приносит конкретные результаты. Первый шаг сделан, и если соответствующее правительственное решение будет принято, мы возьмем его исполнение на депутатский и партийный контроль. Правда, есть опасение, что ведомства признают такую меру "нецелесообразной". Тогда мы снова и снова будем поднимать этот вопрос, в том числе на законодательном уровне", — приводятся в сообщении слова лидера СР Сергея Миронова.
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Политика , Сергей Миронов , Минпромторг , Госдума , Справедливая Россия , Минэкономразвития , Минприроды , газета "Известия"
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