Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание ЕАЭС 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин посетил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В ходе встречи Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в укрепление двусторонних отношений и создание ЕАЭС.
«Хотел бы вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на путях интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и России», — приводит слова главы государства РИА Новости.
В свою очередь, Назарбаев назвал образцовыми отношения России и Казахстана.
Он также отметил необходимость дальнейшей интеграции ЕАЭС с ЕС, АСЕАН, ШОС и другими организациями.
Ранее Путин прибыл в Нур-Султан — столицу Казахстана.
RT на русском: последние новости
Посла Испании вызвали в МИД России Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде В Госдуме прокомментировали заявление МИД Украины по Керченскому проливу
Политика , Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин , ЕС , ШОС , ЕАЭС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений19
Не станет мертвым городом. РФ дала обещание по Сирии4
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма147
Участие девочки из РФ в украинском «Голосе» объяснили9
Видео
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Раскрыта личность «россиянки» из видео с политиками Австрии
В мире
08:08
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений
В мире
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
08:07
Президент Косова объяснил задержание россиянина
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение