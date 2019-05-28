Российский лидер Владимир Путин посетил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В ходе встречи Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в укрепление двусторонних отношений и создание ЕАЭС.
«Хотел бы вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на путях интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и России», — приводит слова главы государства РИА Новости.
В свою очередь, Назарбаев назвал образцовыми отношения России и Казахстана.
Ранее Путин прибыл в Нур-Султан — столицу Казахстана.