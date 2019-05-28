Медведев допустил возможность расширения ЕАЭС

По словам Медведева, в настоящее время для ЕАЭС важно не отстать от мировой повестки дня и развить все преимущества жизни и развития в XXI веке, в том числе цифровая экономика, использование искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и другие.

«Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным. И все наши страны, которые его составляют, — а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться, — будут успешными», — приводит слова премьера РИА Новости.