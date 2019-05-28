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Медведев допустил возможность расширения ЕАЭС 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что состав Евразийского экономического союза может расшириться. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» по случаю пятилетия подписания договора о создании ЕАЭС.
По словам Медведева, в настоящее время для ЕАЭС важно не отстать от мировой повестки дня и развить все преимущества жизни и развития в XXI веке, в том числе цифровая экономика, использование искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и другие.
«Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным. И все наши страны, которые его составляют, — а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться, — будут успешными», — приводит слова премьера РИА Новости.
Ранее Медведев призвал Минэкономразвития искать новые рынки и активнее работать с ЕАЭС
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Политика , Дмитрий Медведев , Минэкономразвития , ЕАЭС , РИА Новости
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