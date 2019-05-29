«Победа в первом туре»: оценены шансы врио глав регионов на выборах

Действующие врио глав российских регионов имеют хорошие шансы на победу в первом туре выборов в сентябре 2019 года, передает ТАСС.

«Основываясь на социологии, которая была представлена, если бы выборы были бы в это воскресенье, то это была бы победа в первом туре, причем уверенная победа», — сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский после заседания круглого стола «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей».

В ходе круглого стола также был представлен дайджест фокус-групп по восприятию временно исполняющих обязанности глав регионов. Как отмечает Regnum, участники фокус-групп отметили энергичность, активность новых руководителей, их открытость и сокращение дистанции с людьми, ориентацию на конкретный результат, выполнение обещаний и внимание к деталям.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил высокие рейтинги врио «статусом губернаторов надежды», то есть большими ожиданиями, которые жители регионов связывают с новыми руководителями.

Единый день голосования состоится 8 сентября. В этот день пройдут выборы руководителей 16 регионов РФ.