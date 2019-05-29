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«Победа в первом туре»: оценены шансы врио глав регионов на выборах 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действующие врио глав российских регионов имеют хорошие шансы на победу в первом туре выборов в сентябре 2019 года, передает ТАСС.
«Основываясь на социологии, которая была представлена, если бы выборы были бы в это воскресенье, то это была бы победа в первом туре, причем уверенная победа», — сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский после заседания круглого стола «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей».
В ходе заседания руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров привел данные социологических исследований, согласно которым врио главы Забайкалья Александра Осипова готовы поддержать 84% от заявивших о намерении участвовать в выборах; за врио руководителя Башкортостана Радия Хабирова готовы проголосовать 79,3% избирателей. Поддержка врио главы Калмыкии Бату Хасикова составляет 76%, врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — так же 70,5%.
За врио главы Оренбургской области готовы проголосовать 62,1%, за врио главы Астраханской области Сергея Морозова — 62%. Рейтинг Алексея Текслера (Челябинская область) составляет 61%, Олега Хорохордина (Республика Алтай) — 59%, Александра Беглова (Санкт-Петербург) — 54,4%.
В ходе круглого стола также был представлен дайджест фокус-групп по восприятию временно исполняющих обязанности глав регионов. Как отмечает Regnum, участники фокус-групп отметили энергичность, активность новых руководителей, их открытость и сокращение дистанции с людьми, ориентацию на конкретный результат, выполнение обещаний и внимание к деталям.
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил высокие рейтинги врио «статусом губернаторов надежды», то есть большими ожиданиями, которые жители регионов связывают с новыми руководителями.
Единый день голосования состоится 8 сентября. В этот день пройдут выборы руководителей 16 регионов РФ.
Комментарии4
Политика , Валерий Федоров , Андрей Чибис , Алексей Текслер , Сергей Морозов , Бату Хасиков , Олег Хорохордин , ВЦИОМ , ИА REGNUM , ИТАР-ТАСС
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