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Несколько депутатов Госдумы в июне отправятся в экспедицию на Курилы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Семь депутатов Государственной думы примут участие в 10-дневной научно-исследовательской экспедиции на Курильские острова, которая состоится в начале июня. Об этом сообщил во вторник ТАСС депутат нижней палаты парламента от Сахалинской области Георгий Карлов.
"Депутаты Госдумы изучат Курильские острова под девизом "Курилы наши". Основная цель мероприятия — сбор и сохранение информации о Курильской десантной операции 1945 года. Интервью с ветеранами, фотографии, архивные материалы осенью этого года будут опубликованы в пятом томе специализированного издания альманаха "Победители", — рассказал собеседник агентства.
Помимо политиков, в экспедицию отправятся в том числе историки и журналисты. Подготовка, по словам Карлова, заняла больше полугода.
Одной из целей поездки, заявил парламентарий, — "напомнить всем о ключевых событиях, приблизивших окончание Второй мировой войны и заложивших фундамент существующего миропорядка".
Как ожидается, экспедиция стартует 3 июня у памятника воинам — освободителям Курильских островов в Петропавловске-Камчатском. Следующей точкой маршрута станет остров Шумшу, где в 1945 году прошли основные сражения за архипелаг с японской армией. В программе экспедиции — встречи с военными, пограничниками и жителями Северо-Курильского, Курильского и Южно-Курильского районов.
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Политика , Госдума
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