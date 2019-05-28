Постпред назвал условие возвращения РФ в ПАСЕ

Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский прокомментировал возможность возвращения российской делегации в ПАСЕ. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, Россия вернется в ПАСЕ, если организация преодолеет раскол.

Он также добавил, что в организации должны быть созданы равные условия для всех стран-участниц.

Солтановский подчеркнул, что пока делегация России не намерен участвовать в сессиях ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ заявили о неприемлемости отсутствия российской делегации.