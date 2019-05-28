Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский прокомментировал возможность возвращения российской делегации в ПАСЕ. Об этом сообщает газета "Известия".
По его словам, Россия вернется в ПАСЕ, если организация преодолеет раскол.
Он также добавил, что в организации должны быть созданы равные условия для всех стран-участниц.
Солтановский подчеркнул, что пока делегация России не намерен участвовать в сессиях ПАСЕ.
Ранее сообщалось, что в ПАСЕ заявили о неприемлемости отсутствия российской делегации.