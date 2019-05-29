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Шойгу прибыл в Японию с рабочим визитом 

ТК «Звезда» + ещё 14 38 минут назад
Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
В рамках российско-японского диалога будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.
Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Японию с рабочим визитом. Он примет участие в консультациях руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств обеих стран в формате «2+2» и проведет двусторонние переговоры с японским коллегой Такэси Ивая.
В рамках российско-японского диалога будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности, а также военно-политической обстановки в регионе.
Помимо этого, министры обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере.
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