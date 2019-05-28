Передвижения опасных грузов засекретят

Перевозчиков, которые возят грузы повышенной опасности, могут освободить от необходимости оформлять специальные разрешения и согласовывать маршруты передвижения. Это касается только тех случаев, когда груз перевозят для государственных или оборонных нужд страны, а также в целях обеспечения безопасности государства. Правительственный законопроект с такими поправками Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в ходе пленарного заседания 28 мая.

Сегодня в законодательстве закреплено, что для передвижения грузов повышенной опасности перевозчики должны оформлять специальное разрешение. Это требование распространено и на специальные грузы, которые имеют отношение к обороноспособности государства, но не являются собственностью Вооружённых сил РФ и других войск и формирований.

Чтобы получить такое разрешение, перевозчик должен согласовать через Минтранс маршрут следования груза с владельцами дорог. Ими могут быть как органы власти различного уровня, так и частные организации. При этом весь маршрут фиксируется в ведомственных электронных базах.

Правительство обращает внимание, что не все владельцы дорог имеют полномочия по распоряжению сведениями, отнесёнными к государственной тайне. А перевозка спецгрузов для нужд и обороны страны как раз является секретной информацией. Чтобы исключить разглашение этой информации третьим лицам, кабмин и предложил отменить необходимость оформления специальных разрешений для перевозки специальных грузов повышенной опасности.

Авторы законопроекта утверждают, что это «не окажет влияния на безопасность перевозок», так как на них распространяются повышенные требования по обеспечению безопасности.

Определять, какие опасные грузы получат статус «специальных» и не потребуют согласования перевозки, будет Правительство соответствующими нормативными актами.