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Путин призвал жестко пресекать попытки проникновения в Россию террористов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские пограничники должны жестко пресекать попытки проникновения в Россию международных террористов, заявил глава государства Владимир Путин.
В своем обращении в честь Дня пограничника Путин отметил, что российские границы являются «самыми протяженными в мире», передает РИА «Новости».
Он призвал пограничников защищать страну от проникновения террористов и контрабандистов, международного криминала, а также «ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции».
Для решения поставленных задач пограничникам требуется использовать «весь имеющийся потенциал», включая «подразделения мобильных действий» и спецназ, сказал президент.
Напомним, Путин, выступая на параде Победы на Красной площади, заявил, что Россия продолжит укреплять свою обороноспособность, а также призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.
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Политика , Войска , Владимир Путин , РИА Новости
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