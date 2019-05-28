Путин призвал жестко пресекать попытки проникновения в Россию террористов

Российские пограничники должны жестко пресекать попытки проникновения в Россию международных террористов, заявил глава государства Владимир Путин

В своем обращении в честь Дня пограничника Путин отметил, что российские границы являются «самыми протяженными в мире», передает РИА «Новости».

Он призвал пограничников защищать страну от проникновения террористов и контрабандистов, международного криминала, а также «ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции».

Для решения поставленных задач пограничникам требуется использовать «весь имеющийся потенциал», включая «подразделения мобильных действий» и спецназ, сказал президент.

Напомним, Путин, выступая на параде Победы на Красной площади, заявил, что Россия продолжит укреплять свою обороноспособность, а также призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.