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Сербский депутат призвал Вучича к интеграции с Россией 

РИА Новости 48 минут назад
Интеграция Сербии с Россией, Белоруссией и Казахстаном была бы экономически выгодной для Белграда и заставила бы Запад пойти на большие уступки, заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.
Сербский президент Александр Вучич в понедельник свыше двух часов сообщал парламенту и нации о положении в Косово и Метохии. После этого в парламенте началась дискуссия, на которой присутствуют спикер Майя Гойкович, члены правительства во главе с премьером Аной Брнабич и представители дипкорпуса. Специальное заседание Скупщины бойкотируют представители нескольких оппозиционных партий, объединенных в "Союз за Сербию", собрались 156 из 250 депутатов.
"Судя по всему, до 2024 года готовится объединение России, Белоруссии, Казахстана и, вероятно, Украины, если она вернется в объятия матери-России, в некую конфедерацию, где будут совместные вопросы внешней политики, армии и монетарной политики", — обратился Шешель к президенту и собравшимся. Трансляцию ведет пресс-служба парламента.
"Считаю, что Сербия должна пойти в этом направлении, вовремя принять участие в этой интеграции. Потому что нам интеграция с РФ, Белоруссией, Казахстаном и, возможно, Украиной и иными странами принесла бы много привилегий, во всяком случае, цены нефти и газа как в России и другое сырье по российским ценам, а нашу продукцию направили бы на их рынок", — сказал лидер сербских радикалов.
По его словам шаги официального Белграда в этом направлении "вызвали бы бурю на Западе".
"С другой стороны, они попытались бы уговорить нас и попробовали бы с более значимыми уступками. Если для них реальной опасностью станет сербская интеграция с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими, убежден, что они (Запад) пойдут на гораздо большие уступки, чем шли до сих пор", — подчеркнул Шешель.
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Комментарии48
Политика , Европа , Воислав Шешель , Сербия
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