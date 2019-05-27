Сербский депутат призвал Вучича к интеграции с Россией

Россией, Белоруссией и Интеграция Сербии Казахстаном была бы экономически выгодной для Белграда и заставила бы Запад пойти на большие уступки, заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель

Сербский президент Александр Вучич в понедельник свыше двух часов сообщал парламенту и нации о положении в Косово и Метохии. После этого в парламенте началась дискуссия, на которой присутствуют спикер Майя Гойкович, члены правительства во главе с премьером Аной Брнабич и представители дипкорпуса. Специальное заседание Скупщины бойкотируют представители нескольких оппозиционных партий, объединенных в "Союз за Сербию", собрались 156 из 250 депутатов.

"Судя по всему, до 2024 года готовится объединение России, Белоруссии, Казахстана и, вероятно, Украины, если она вернется в объятия матери-России, в некую конфедерацию, где будут совместные вопросы внешней политики, армии и монетарной политики", — обратился Шешель к президенту и собравшимся. Трансляцию ведет пресс-служба парламента.

"Считаю, что Сербия должна пойти в этом направлении, вовремя принять участие в этой интеграции. Потому что нам интеграция с РФ, Белоруссией, Казахстаном и, возможно, Украиной и иными странами принесла бы много привилегий, во всяком случае, цены нефти и газа как в России и другое сырье по российским ценам, а нашу продукцию направили бы на их рынок", — сказал лидер сербских радикалов.

По его словам шаги официального Белграда в этом направлении "вызвали бы бурю на Западе".