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Посол Австрии ездит в Москве на метро и любит борщ с пельменями 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер признался, что с самого первого дня своего назначения на должность главы дипмиссии республики в РФ не перестаёт восхищаться Россией и её культурой. Особый пиетет дипломат и его семья испытывают к русской кухне.
Все очень любят русскую кухню. Борщ, пельмени — все, и жена, и дети, очень обожают, — рассказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По словам посла, он редко ездит на диптранспорте, предпочитая передвигаться по городу на метро или даже пешком. В российскую столицу Айгнер влюблён. Он отметил, что за последние десятилетия Москва сильно преобразилась.
Москва стала очень комфортным городом. Я могу сравнивать, потому что знаю, какой Москва была 32 года назад, когда я первый раз здесь начал работать в посольстве. Если кому-то объяснить, что это один и тот же город, никто не поверит, — добавил посол.
Ранее стало известно, что Берлин намерен сменить своего посла в РФ. Новым послом Германии в России станет глава отдела политики в Минобороны ФРГ, бывший замглавы немецкой разведки Геза Андреас фон Гейр, писал News.ru.
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Политика , Министерство обороны , Эхо Москвы , Австрия , Москва
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