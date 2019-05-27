Посол Австрии ездит в Москве на метро и любит борщ с пельменями

Посол Австрии Москве Йоханнес Айгнер признался, что с самого первого дня своего назначения на должность главы дипмиссии республики в РФ не перестаёт восхищаться Россией и её культурой. Особый пиетет дипломат и его семья испытывают к русской кухне.

Все очень любят русскую кухню. Борщ, пельмени — все, и жена, и дети, очень обожают, — рассказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам посла, он редко ездит на диптранспорте, предпочитая передвигаться по городу на метро или даже пешком. В российскую столицу Айгнер влюблён. Он отметил, что за последние десятилетия Москва сильно преобразилась.

Москва стала очень комфортным городом. Я могу сравнивать, потому что знаю, какой Москва была 32 года назад, когда я первый раз здесь начал работать в посольстве. Если кому-то объяснить, что это один и тот же город, никто не поверит, — добавил посол.