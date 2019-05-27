В Совфеде прокомментировали вотум недоверия Курцу

Несмотря на смену правительства, руководство Австрии всегда отличал здоровый прагматизм и понимание негативных последствий от антироссийских санкций, заявила РИА Новости в понедельник сенатор, член ПА ОБСЕ Ирина Гехт.

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству. Этот вопрос на голосование вынесла оппозиция на фоне политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе. Заседания ПА ОБСЕ зачастую проходят в Вене

"У нас были очень дружественные отношения с Австрией, несмотря на антироссийские настроения в Европарламенте. И мы видим, что в Европе начинает возобладать здравый смысл", — отметила Гехт.

Она выразила надежду, что и новое правительство Австрии "будет понимать негативные последствия от санкционной политики Европы против России, будет относиться к отношениям с Москвой со здоровым прагматизмом".

Вопрос о вотуме недоверия Курцу подняла оппозиция. После публикации скандального видео лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции. Свою роль сыграли и итоги выборов в Европарламент в Австрии — социал-демократы продемонстрировали плачевный результат, в то время как партия Курца — лучший в своей истории на европейских выборах.

Вотум, предложение о котором вынесла Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), поддержало большинство — 110 из 183 депутатов. Курц и правительство формально остаются у власти до тех пор, пока федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не освободит их от должностных обязанностей.