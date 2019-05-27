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Президент Сербии поблагодарил Россию за помощь в вопросе Косово 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к парламенту и нации поблагодарил Россию и лично президента РФ Владимира Путина за помощь по вопросу Косово и Метохии.
Обращение Вучича к парламенту и нации о положении в Косово и Метохии длится свыше двух часов. На выступлении президента присутствуют спикер Майя Гойкович, члены правительства во главе с премьером Аной Брнабич и представители дипкорпуса. Специальное заседание скупщины бойкотируют представители нескольких оппозиционных партий, объединенных в "Союз за Сербию", из 250 депутатов собрались 156.
"Хочу поблагодарить Россию и лично ее президента Владимира Владимировича (Путина) за то, что он тот, кто много раз помог Сербии во время принятия, точнее непринятия разных деклараций и других правовых актов в основном против республики Сербии и за то, что помогал в разговорах с другими странами о непризнании независимости Косово", — сказал Вучич. Трансляцию его выступления ведет пресс-служба парламента.
Он также поблагодарил КНР и ее руководство за помощь в экономическом развитии Сербии.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Комментарии1
Политика , В мире , Конфликты , Владимир Путин , ЕС , НАТО , Сербия
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