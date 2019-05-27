Глава МИД Белоруссии пригласил Лаврова посетить II Европейские игры в Минске

"Я хотел бы особо упомянуть о том, что наша встреча проходит накануне знакового события для Белоруссии — II Европейских игр, которые начнутся в Минске буквально через несколько недель. Надеюсь, Сергей Викторович, если позволит ваш сложный и напряженный график, вы найдете возможность тоже посетить это мероприятие", — сказал белорусский министр на пресс-конференции в понедельник по итогам переговоров с Лавровым.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них будут принимать участие более 4 тысяч спортсменов из почти 50 стран. Они разыграют 200 комплектов медалей. Состязания пройдут в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта.