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Глава МИД Белоруссии пригласил Лаврова посетить II Европейские игры в Минске 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что его российский коллега Сергей Лавров найдет возможность посетить II Европейские игры в Минске в конце июня.
"Я хотел бы особо упомянуть о том, что наша встреча проходит накануне знакового события для Белоруссии — II Европейских игр, которые начнутся в Минске буквально через несколько недель. Надеюсь, Сергей Викторович, если позволит ваш сложный и напряженный график, вы найдете возможность тоже посетить это мероприятие", — сказал белорусский министр на пресс-конференции в понедельник по итогам переговоров с Лавровым.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В них будут принимать участие более 4 тысяч спортсменов из почти 50 стран. Они разыграют 200 комплектов медалей. Состязания пройдут в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта.
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Политика , СНГ , Владимир Макей , Сергей Лавров , МИД , Минск
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