Матвиенко высоко оценила назначение Мезенцева послом в Беларуси

"Не понаслышке знаю, как много здесь зависит от посла, от его интеллекта, личностных качеств, энергии, глубины понимания стоящих задач", — отметила она в интервью ТАСС. Матвиенко уверена, что здесь "нужен не просто кадровый дипломат, а человек, за плечами которого многообразный опыт — политический, управленческий, хозяйственный".

"У Дмитрия Мезенцева все это есть в полной мере. В его послужном списке и пост губернатора Иркутской области , и генерального секретаря ШОС , и сенатора — председателя комитета", — напомнила глава Совфеда.

"Присущие ему системный подход, въедливость в хорошем смысле этого слова, последовательность — востребованы в наших отношениях по совершенствованию Союзного государства", — считает она.

Валентина Матвиенко также отметила, что решением о назначении Мезенцева послом России в Беларуси президент РФ Владимир Путин направляет нужного человека на нужное место. "Уверена, работа Дмитрия Мезенцева на посту посла будет успешной", — сказала она.

Говоря об отношениях внутри Союзного государства, глава Совфеда заявила, что, несмотря на некоторые разногласия, здесь превалирует позитивная динамика. В частности, в 2018 году взаимный товарооборот России и Беларуси вырос на 9,4% и достиг 35,5 миллиардов долларов. "В товарообороте нашей страны Беларусь занимает четвертое место — после Китая, Германии, Нидерландов. Для Беларуси наша страна — главный торговый партнер: на Россию приходится почти 50% белорусского товарооборота", — добавила она.

Председатель верхней палаты российского парламента уверена, что Россия и Беларусь "не могут не быть вместе". "Ведь не все в отношениях стран, народов объясняется политической целесообразностью, экономической и финансовой выгодой. Россию и Беларусь прочно связывают, прежде всего, узы, в основе которых то, что я бы назвала взаимной культурной, духовной гравитацией", — считает она.

Сила этой гравитации огромна, она способна разбить все попытки оторвать Беларусь от России, посеять в ней русофобию, продолжила Матвиенко.