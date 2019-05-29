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Матвиенко высоко оценила назначение Мезенцева послом в Беларуси 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Сергей Куксин/РГ
У сенатора Дмитрия Мезенцева есть все данные для того, чтобы успешно выполнять обязанности посла России в Беларуси, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Не понаслышке знаю, как много здесь зависит от посла, от его интеллекта, личностных качеств, энергии, глубины понимания стоящих задач", — отметила она в интервью ТАСС. Матвиенко уверена, что здесь "нужен не просто кадровый дипломат, а человек, за плечами которого многообразный опыт — политический, управленческий, хозяйственный".
"У Дмитрия Мезенцева все это есть в полной мере. В его послужном списке и пост губернатора Иркутской области, и генерального секретаря ШОС, и сенатора — председателя комитета", — напомнила глава Совфеда.
"Присущие ему системный подход, въедливость в хорошем смысле этого слова, последовательность — востребованы в наших отношениях по совершенствованию Союзного государства", — считает она.
Валентина Матвиенко также отметила, что решением о назначении Мезенцева послом России в Беларуси президент РФ Владимир Путин направляет нужного человека на нужное место. "Уверена, работа Дмитрия Мезенцева на посту посла будет успешной", — сказала она.
Говоря об отношениях внутри Союзного государства, глава Совфеда заявила, что, несмотря на некоторые разногласия, здесь превалирует позитивная динамика. В частности, в 2018 году взаимный товарооборот России и Беларуси вырос на 9,4% и достиг 35,5 миллиардов долларов. "В товарообороте нашей страны Беларусь занимает четвертое место — после Китая, Германии, Нидерландов. Для Беларуси наша страна — главный торговый партнер: на Россию приходится почти 50% белорусского товарооборота", — добавила она.
Председатель верхней палаты российского парламента уверена, что Россия и Беларусь "не могут не быть вместе". "Ведь не все в отношениях стран, народов объясняется политической целесообразностью, экономической и финансовой выгодой. Россию и Беларусь прочно связывают, прежде всего, узы, в основе которых то, что я бы назвала взаимной культурной, духовной гравитацией", — считает она.
Сила этой гравитации огромна, она способна разбить все попытки оторвать Беларусь от России, посеять в ней русофобию, продолжила Матвиенко.
"Мы, в России, высоко ценим все это, понимаем, насколько важна такая культурная, языковая, духовная общность для сохранения и упрочения наших подлинно братских отношений. Вполне закономерно, что темой очередного, уже шестого Форума регионов России и Беларуси станет формирование единого культурного и гуманитарного пространства народов обеих стран. Форум пройдет в июле в Санкт-Петербурге — культурной столице России", — заключила она.
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Политика , Дмитрий Мезенцев , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , ШОС , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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