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Лавров: договор о Союзном государстве РФ и Белоруссии не ставится под сомнение 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Договор о Союзном государстве РФ и Белоруссии не ставится под сомнение, но его положения надо привести к сегодняшним реалиям.
Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
Глава МИД отметил, что РФ и Белоруссия завершают процедуры по документу о взаимном признании виз, чтобы выйти на подписание в обозримом будущем.
"По этому документу завершаются процедуры, которые позволят его в обозримом будущем подписать", — сказал глава российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
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Политика , СНГ , Владимир Макей , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС
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