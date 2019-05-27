Лавров: договор о Союзном государстве РФ и Белоруссии не ставится под сомнение

Договор о Союзном государстве РФ Белоруссии не ставится под сомнение, но его положения надо привести к сегодняшним реалиям. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем Глава МИД отметил, что РФ и Белоруссия завершают процедуры по документу о взаимном признании виз, чтобы выйти на подписание в обозримом будущем. "По этому документу завершаются процедуры, которые позволят его в обозримом будущем подписать", — сказал глава российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.