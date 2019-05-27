Москва и Минск подготовят новую программу действий во внешней политике на 2020-2021 годы, сообщает РИА "Новости".
Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей перед началом встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По его словам, программа будет подготовлена к осени.
"Мы готовы обменяться соответствующими идеями и предложениями на сей счет", — заявил Макей.
Ранее Белоруссия передала агреман на назначение посла России в стране. Минск согласовал назначение члена Совфеда Дмитрия Мезенцева послом в республике.