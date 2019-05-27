Белоруссия и Россия анонсировали новую программу во внешней политике

Москва и Минск подготовят новую программу действий во внешней политике на 2020-2021 годы, сообщает РИА "Новости".

По его словам, программа будет подготовлена к осени.

"Мы готовы обменяться соответствующими идеями и предложениями на сей счет", — заявил Макей.