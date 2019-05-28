Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке

«Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины», — написала дипломат.

Таким образом, по её мнению, это доказывает, что принятый ранее на Украине закон о языке «никому кроме крайних националистов не нужен».

Документ с соответствующим обращением львовских чиновников опубликовал сайт «Гордон» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Закон о государственном языке, принятый Верховной радой в апреле, вступит в силу в июле.

Он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.