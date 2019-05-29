Возможный отказ Зеленского от русского языка рассмешил Захарову

"За человека, который и в жизни, и на работе, и входе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 миллионов граждан Украины", — написала чиновница на своей странице в Facebook.

Она также пояснила Львовской областной администрации на примере Зеленского, что одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который запрещает использование других языков, кроме украинского, практически во всех сферах жизни.

Ранее News.ru писал о том, что депутаты Львовского областного совета намерены направить обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой говорить только на украинском языке во время публичных выступлений. Главе государства напомнили, что он нарушает закон об обязательном использовании государственного языка.