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Возможный отказ Зеленского от русского языка рассмешил Захарову 

News.ru + ещё 12 1 час назад
Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова посмеялась над инициативой львовских депутатов, потребовавших, чтобы президент Украины Владимир Зеленский перестал общаться на русском языке.
"За человека, который и в жизни, и на работе, и входе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 миллионов граждан Украины", — написала чиновница на своей странице в Facebook.
Она также пояснила Львовской областной администрации на примере Зеленского, что одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который запрещает использование других языков, кроме украинского, практически во всех сферах жизни.
Ранее News.ru писал о том, что депутаты Львовского областного совета намерены направить обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой говорить только на украинском языке во время публичных выступлений. Главе государства напомнили, что он нарушает закон об обязательном использовании государственного языка.
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Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД
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