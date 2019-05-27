«Будучи другом вашей страны»: Посол Германии в России покинул пост

«Я покидаю свой пост в полном осознании той ответственности, которую несут наши страны за то, чтобы на нашем континенте царил мир. Я покидаю свой пост с симпатией к вашей стране, я покидаю свой пост, будучи другом вашей страны», — сказал он.

По словам посла, он работал в России, пытаясь понять ее позицию, при этом не отступаясь от своего мнения.

Константин Косачев поблагодарил фон Фрича за вклад в развитие отношений между Россией и ФРГ и отметил, что его будет не хватать в Москве.

«Я думаю, что мы научились друг друга терпеливо выслушивать и находить точки соприкосновения, уважая оценки друг друга, даже когда мы друг с другом не соглашались», — добавил Косачев.

Рюдигер фон Фрич занимал должность посла ФРГ в России с 2014 года.