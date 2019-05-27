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«Будучи другом вашей страны»: Посол Германии в России покинул пост 

Рамблер + ещё 4 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич покидает свой пост, передает ТАСС.
На встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым фон Фрич заявил, что остается другом России.
«Я покидаю свой пост в полном осознании той ответственности, которую несут наши страны за то, чтобы на нашем континенте царил мир. Я покидаю свой пост с симпатией к вашей стране, я покидаю свой пост, будучи другом вашей страны», — сказал он.
По словам посла, он работал в России, пытаясь понять ее позицию, при этом не отступаясь от своего мнения.
Константин Косачев поблагодарил фон Фрича за вклад в развитие отношений между Россией и ФРГ и отметил, что его будет не хватать в Москве.
«Я думаю, что мы научились друг друга терпеливо выслушивать и находить точки соприкосновения, уважая оценки друг друга, даже когда мы друг с другом не соглашались», — добавил Косачев.
Рюдигер фон Фрич занимал должность посла ФРГ в России с 2014 года.
Комментарии
Политика , Европа , Константин Косачев , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Германия
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