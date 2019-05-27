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Лавров прокомментировал намерение США отправить военных на Ближний Восток 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение президента США Дональда Трампа дополнительно отправить 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток, заявил, что любой рост военного потенциала приведет к новым рискам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США дополнительно отправят около 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток. По его словам, этот шаг направлен на то, чтобы защитить уже имеющихся в регионе американских военных.
"Что касается решения президента Трампа отправить полторы тысячи военнослужащих в дополнение к тем, кто развернут в регионе Ближнего Востока и севера Африки, ну, вы знаете, всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают. Я очень надеюсь, что здравомыслящие голоса, которые раздаются из Вашингтона, включая уважаемых военноначальников бывших, политиков, дипломатов о безрассудности идеи войны против Ирана, что голоса будут услышаны", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
"По крайней мере, у нас есть основания надеяться на это. Не все в американском руководстве одержимы агрессивными устремлениями", — добавил Лавров.
За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством — спонсором терроризма".
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Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , США
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