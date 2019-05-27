В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву касательно украинских моряков.

«Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории», — приводит РИА Новости его слова.

Как указал Песков, в случае с Керченским проливом «не применима конвенция по морскому праву 82 года».

«Наш МИД уже детально это разъяснил», — добавил он.

Ранее Песков подчеркнул, что позиция российской стороны по инциденту в Керченском проливе остаётся неизменной.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал освободить задержанных военнослужащих. При этом он не потребовал прекратить уголовное дело.

Позднее на Украине заявили о намерении добиваться введения в отношении России «гамбургских» санкций в случае отказа освободить украинских моряков.