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Визит Медведева в Киргизию ожидается в августе 2019 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель правительства России Дмитрий Медведев планирует посетить Киргизию в августе 2019 года. Об этом заявил начальник управления протокола аппарата Госдумы Тимур Рустамов на Международном форуме по протоколу в Сколково, рассказывая о недавнем визите спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина в Бишкек.
"Вслед за нами следовал визит министра иностранных дел. В августе ожидается визит председателя правительства. Эта повестка известна, поэтому я оглашаю ее здесь", — сказал Рустамов.
Володин 18-20 мая находился с визитом в Бишкеке, где проходило заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ.
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Политика , Дмитрий Медведев , Вячеслав Володин , Тимур Рустамов , Госдума , Правительство РФ , Кыргызстан
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