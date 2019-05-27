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Жириновский заступился за женщин, не желающих иметь детей 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Женщина имеет право отказаться от рождения ребенка или замужества, так как имеет одинаковые права с мужчинами и вправе посвятить себя работе, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметив, что одобряет браки лишь по любви.
"Она не хочет. Она хочет себя посвятить какой-то деятельности, трудовой деятельности. Если просто родить — это 9 месяцев, но она должна всю жизнь любить ребенка. А если он нелюбимый? А если у нее нет мужа? Поэтому чем выше уровень культуры… рожать детей будут все меньше и меньше, потому что культурная девушка, ей не до этого. Мы не можем пробудить искусственно (желание иметь детей)", — сказал Жириновский, выступая в понедельник в РАН.
"Как же мы ее духовно мобилизуем? Нет, ты должна стать матерью! Слушайте, это же не в магазин сходить. Это же столько лет жизни потратить, это бессонные ночи, года. Поэтому здесь я созрел, чтобы защищать женщин", — отметил политик.
Он также напомнил, что ранее ЛДПР уже озвучивала свое предложение по финансовому стимулированию женщин к отказу от абортов, однако подчеркнул, что тем не менее это остается выбором самой женщины и обвинять ее ни в чем нельзя. По мнению Жириновского, родить ребенка — подвиг, на который готовы не все.
"Женщина пришла в этот мир как мужчина… Большинство женщин хотят творить, даже замуж не хотят, потому что это крепостное право, это какая-то кабала, это тяжело. Я согласен, если есть любовь, пожалуйста. Я уверен, что 5%, ну пусть 10% (браков по любви), а 90% без всякой любви. В городе Москве самый большой процент одиноких людей после 20 лет. Они сытые, довольные, и квартира есть. Но не хотят, не нашли спутника, это же нельзя по заказу", — пояснил лидер ЛДПР.
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Комментарии1
Политика , Владимир Жириновский , РАН , ЛДПР
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