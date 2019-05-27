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В администрации Кремля рассказали, как изменился протокол 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глобализация и цифровизация существенно обновляют требования к протоколу, он становится менее шаблонным и более гибким, заявил руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев, выступая на российском международном форуме по протоколу.
"Динамично развивающийся мир и процессы, характеризующие это развитие — глобализация, информатизация, цифровизация, существенно обновляют требования к протоколу сегодня. Он становится более динамичным, гибким, прозрачным, менее шаблонным, более открытым. Чего только стоит передача "Москва. Кремль. Путин", — сказал Китаев.
По его словам, такая открытость ко многому обязывает: она повышает ответственность, дает больше поводов для критики, заставляет совершенствоваться протокольное общество.
"Не теряют своей актуальности и базовые постулаты, накопленные протокольные знания, (они) являются подспорьем для протокольщика любого уровня", — добавил он.
Участники первого Российского международного форума по протоколу — представители протокольных служб президента, правительства и МИД РФ, которые расскажут о правилах, традициях и тонкостях своей работы. Форум проходит в инновационном центре "Сколково" 27-28 мая, сообщают организаторы мероприятия.
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Политика , Администрация Президента РФ , МИД , Сколково
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