Пескова спросили про отставку Суркова

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В Кремле не подтвердили отставку Суркова 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку. "Пока исходите из того, что никаких указов [об отставке Суркова] мы не выпускали", — сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения ряда Telegram-каналов об отставке чиновника.
Сурков предрек долгую работу политической машины Путина
Представитель Кремля напомнил, что в администрации главы государства традиционно не комментируют слухи о кадровых перестановках.
Ранее политики Луганской народной республики заявили, что слухи об отставке Суркова, появившиеся в ряде Telegram-каналов, распространяют спецслужбы Украины. Экс-председатель Народного совета ЛНР, кандидат на пост председателя Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин со ссылкой на источники в руководстве республики опроверг сообщения о якобы имевшей место двухчасовой встрече главы республики Леонида Пасечника с бывшим послом РФ в Белоруссии Михаилом Бабичем. По словам Карякина, сотрудничество ЛНР с Россией идет по прежним каналам, планируются встречи и консультации, в том числе и с Сурковым.
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Комментарии14
Политика , Видео , Владислав Сурков , Дмитрий Песков , Михаил Бабич , Администрация Президента РФ
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