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Спикер парламента Южной Кореи начинает визит в Россию 

РИА Новости 10 часов назад
ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Председатель Национального собрания — однопалатного парламента Южной Кореи — Мун Хи Сан начинает в понедельник официальный трехдневный визит в Россию, сообщает его пресс-служба.
По ее данным, Мун Хи Сан встретится со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, чтобы обсудить вопросы межпарламентского сотрудничества Южной Кореи и России.
Мун Хи Сан, как сообщает пресс-служба южнокорейского парламента, ранее посетил США и Китай среди четырех стран, играющих важную роль в решении проблем Корейского полуострова, а теперь на очереди его визит в Москву.
Во время нынешней поездки ожидается, что спикер Национального собрания подтвердит важность межпарламентского сотрудничества для установления между Республикой Корея и Россией «отношений стратегического партнерства». В частности, он примет участие в открытии первого заседания комитета по сотрудничеству парламентов двух стран на высоком уровне.
Как напоминают в южнокорейском парламенте, недавно Мун Хи Сан выдвинул инициативу парламентской дипломатии среди 12 государств и территорий региона и выразил надежду на укрепление связей с Россией.
На первом заседании комитета по сотрудничеству, отмечает пресс-служба, предполагается сверить позиции РФ и Южной Кореи о ситуации в регионе и мире как в многосторонних рамках, так и в международных межпарламентских организаций, обсудить законодательную поддержку перспективных областей сотрудничества двух стран, обменяться мнениями о взаимодействии парламентов в таких сферах, как культура, образование, туризм и гуманитарные связи.
Мун Хи Сан 29 мая выступит в верхней палате Федерального Собрания РФ на тему «Прошлое, настоящее и будущее дружественных корейско-российских отношений, откроем новую эпоху мира и процветания на Корейском полуострове и в Евразии». В этой речи спикер парламента разъяснит политику Сеула в отношении КНДР и сотрудничества с РФ.
Также планируется встреча Мун Хи Сана с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
После визита в Россию спикер южнокорейского парламента посетит Эстонию, Латвию и Литву.
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Политика , Азия , Валентина Матвиенко , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Китай , КНДР , Южная Корея , Москва , США
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