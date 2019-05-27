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Еще больше? Чиновники получат надбавку к зарплате 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
В правительстве разработали проект постановления, вводящего для чиновников новые надбавки к зарплате — за наставничество. Об этом пишут «Известия».
По задумке авторов проекта, чиновник сможет рассчитывать на надбавку, если безупречно обучит новичка. Выплата составит до 30 процентов от оклада. Один чиновник сможет быть наставником для пяти новых сотрудников. Передавать знания он будет в срок от одного месяца до года, но чаще всего наставничество будет устанавливаться на испытательный срок новичка — до трех месяцев.
«Известия» привели в качестве примера замначальника отдела федерального министерства с окладом 6471 рубль. Такой чиновник сможет получить доплату за наставничество в 1941 рубль в месяц.
Помимо материального поощрения, наставникам будут объявлять благодарность. Результат их работы определят с помощью анкетирования: наставника попросят оценить навыки стратегического мышления ученика и персональную эффективность, а новичка — описать, чему он научился и сообщить, достаточно ли этого для самостоятельной работы.
Член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов отметил, что у начальников, которые занимаются обучением новичков, обычно «физически нет времени» отвечать на все вопросы. В итоге качество обучения страдает, и предложенные изменения принципиально ситуацию не изменят, считает он.
По мнению Сафонова, для наставничества стоит нанимать отдельных специалистов, для которых это будет основной работой. Новичок сможет обратиться к такому сотруднику в любое время, узнать, как оформить документ или кому позвонить. Он предложил выдвинуть к наставникам особые требования, например, опыт работы как минимум в 20 лет без проступков.
Комментарии36
Политика , Видео , Александр Сафонов , газета "Известия"
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