Чиновникам дадут возможность зарабатывать больше

Минтруд России решил дать чиновникам возможность зарабатывать больше — ввести систему наставничества и выписывать надбавку к зарплате за успешное обучение нового сотрудника. Проект постановления правительства уже направлен на согласование всем заинтересованным ведомствам.

Надбавка составит до 30% от оклада. Один чиновник сможет быть наставником для пяти новичков, рассказали газете «Известия» в Министерстве труда. «Размер оклада замначальника отдела федерального министерства в соответствии с указом президента <…> составляет 6471 рубль. Таким образом, максимальная предлагаемая доплата за наставничество для него может составлять 1941 рубль в месяц», — пишет издание со ссылкой на Минтруд.

Помимо материального поощрения предложение предполагает объявление благодарности со стороны начальства и признание результатов наставника. Передача знаний может занимать от одного месяца до полугода, но обычно обучение будет длиться три месяца — испытательный срок.

Как подчеркивает издание, озвученный собеседником маленький оклад чиновника — правда, однако на деле зарплата госслужащих в разы больше. К первоначальной сумме стоит прибавить доплату за «особые условия службы», надбавку за выслугу лет, оклад за классный чин и премии. Средняя зарплата госслужащего в 2018 году в органах исполнительной власти составила 115,3 тысяч рублей.