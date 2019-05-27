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Чиновникам дадут возможность зарабатывать больше 

Ura.Ru + ещё 1 49 минут назад
Минтруд России решил дать чиновникам возможность зарабатывать больше — ввести систему наставничества и выписывать надбавку к зарплате за успешное обучение нового сотрудника. Проект постановления правительства уже направлен на согласование всем заинтересованным ведомствам.
Надбавка составит до 30% от оклада. Один чиновник сможет быть наставником для пяти новичков, рассказали газете «Известия» в Министерстве труда. «Размер оклада замначальника отдела федерального министерства в соответствии с указом президента <…> составляет 6471 рубль. Таким образом, максимальная предлагаемая доплата за наставничество для него может составлять 1941 рубль в месяц», — пишет издание со ссылкой на Минтруд.
Помимо материального поощрения предложение предполагает объявление благодарности со стороны начальства и признание результатов наставника. Передача знаний может занимать от одного месяца до полугода, но обычно обучение будет длиться три месяца — испытательный срок.
Как подчеркивает издание, озвученный собеседником маленький оклад чиновника — правда, однако на деле зарплата госслужащих в разы больше. К первоначальной сумме стоит прибавить доплату за «особые условия службы», надбавку за выслугу лет, оклад за классный чин и премии. Средняя зарплата госслужащего в 2018 году в органах исполнительной власти составила 115,3 тысяч рублей.
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Политика , Видео , Минтруд , газета "Известия"
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