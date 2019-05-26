В МИД РФ ответили на угрозы «гамбургских» санкций

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В МИДе России ответили на угрозы Украины добиться «гамбургских» санкций 

Говорит Москва 21 минуту назад
Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельников заявил, что Киев будет настаивать на этом в случае отказа российской стороны освободить задержанных в Керченском проливе моряков.
Киев пригрозил России гамбургскими санкциями
«Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке», — заявила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Накануне Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить моряков и корабли ВМС Украины, которые были задержаны в ноябре в Керченском проливе. Российская сторона пообещала отстаивать свою позицию по этому инциденту. Москва напомнила, что у данного трибунала нет юрисдикции для разрешения этого спорта.
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Политика , Видео , Мария Захарова , Андрей Мельников , МИД , ООН , РБК , Германия
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