Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Киев намерен добиваться введения против Москвы «гамбургских» санкций в случае отказа российской стороны освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
По мнению парламентария, намерение украинских властей противоречит нормам международного права.
«В соответствии с ними у них (у украинской стороны. — RT) есть возможность представлять интересы своих граждан в российском суде и отстаивать их невиновность, если они считают их невиновными… Как известно, моряки совершили уголовное преступление на территории Российской Федерации», — отметил Морозов.
Ранее Мельник заявил о намерении Киева добиваться введения против России «гамбургских» санкций в случае отказа Москвы освободить украинских моряков.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить 24 моряка и три корабля ВМС Украины, задержанных за нарушение российской границы.