Поменять политику в отношении РФ пообещал лидер на выборах Литвы 

Лидер на выборах президента Литвы экономист Гитанас Науседа заявил, что планирует взяться за перестройку государственной политики страны. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Литва должна отказаться от прежней риторики в отношении России.
Он также добавил, что Вильнюсу следует проявлять больше дипломатичности в отношениях с Москвой.
Однако, Науседа подчеркнул, что отношения двух стран «не должны меняться», если ситуация на Украине останется прежней.
Ранее сообщалось, что Науседа побеждает на выборах в Литве.