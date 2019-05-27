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Поменять политику в отношении РФ пообещал лидер на выборах Литвы 

Газета.Ru + ещё 5 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Лидер на выборах президента Литвы экономист Гитанас Науседа заявил, что планирует взяться за перестройку государственной политики страны. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Литва должна отказаться от прежней риторики в отношении России.
Он также добавил, что Вильнюсу следует проявлять больше дипломатичности в отношениях с Москвой.
Однако, Науседа подчеркнул, что отношения двух стран «не должны меняться», если ситуация на Украине останется прежней.
Ранее сообщалось, что Науседа побеждает на выборах в Литве.
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