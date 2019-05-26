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Семь округов исключены из эксперимента на выборах в Мосгордуму 

News.ru 1 час назад
Фото: Андрей Любимов/АГН "Москва"
Столичные муниципальные депутаты исключили семь избирательных округов из эксперимента с электронным голосованием в Мосгордуму. Об этом заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», глава комиссии Общественной палаты по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.
По электронному голосованию на выборах в МГД — в соответствии с решениями мундепов ряда округов о блокировке электронного голосования из эксперимента выводятся округа 2, 14, 35, 36, 43, 44, 45 (всего семь из 16). В эксперименте остаются округа 1, 8, 10, 11, 12, 13, 24, 30, 39 (всего девять из 16). Теперь с помощью «Активного гражданина» из означенных девяти округов надо будет отобрать три, в которых и пройдёт эксперимент, — написал Венедиктов в своём Telegram-канале.
Мосгордума приняла 22 мая в окончательном чтении Закон об организации экспериментального электронного голосования. Профильная рабочая группа рекомендовала Мосгоризбиркому определить для проведения эксперимента три избирательных округа, которые жители столицы смогут самостоятельно выбрать на портале «Активный гражданин».
Ранее News.ru сообщал, что к ближайшему электоральному циклу в России появятся цифровые избирательные участки, digital-профиль гражданина, а также максимально широкий доступ ко всем информационным сервисам, касающимся выборов. Как заявили в Центризбиркоме, реализовываться столь масштабная программа будет поэтапно, вплоть до 2021 года.
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Комментарии
Политика , Алексей Венедиктов , Общественная палата России , Мосгордума , Центризбирком России , Эхо Москвы
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