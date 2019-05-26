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Судьи будут давать присягу в течение месяца 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: SLEDCOM.RU
Судей в России могут обязать приносить присягу в течение одного месяца со дня назначения на должность. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении, а 28 мая его планирует рассмотреть Комитет палаты по госстроительству и законодательству.
Автор документа — Верховный суд РФ отмечает в пояснительных документах, что принесение судьёй присяги является юридическим фактом, с которым законодатель связывает возникновение у него прав, обязанностей и ответственности. При этом сейчас не установлен срок приведения судьи к присяге.
Закон «О статусе судей в Российской Федерации» устанавливает, что судья, впервые избранный на должность, приносит присягу в торжественной обстановке.
По данным Верховного суда штатная численность всего судейского корпуса составляет более 27 тысяч человек. Это без учета военных и мировых судей. А из 27 тысяч 4083 судьи относятся к арбитражным судам, а 23 397 занимаются вопросами общей юрисдикции.
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Политика , Общество , Госдума
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