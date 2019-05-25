России предрекли новые санкции за неповиновение трибуналу ООН

Защищающий украинских моряков адвокат Николай Полозов заявил, что отказ России от исполнения решения Трибунала ООН по морскому праву повлечет введение новых санкций, передает УНИАН.

По его словам, России будет "сложно придумать оправдание".

"Любое промедление со стороны российских властей может оказаться, скажем так, причиной для политического и экономического давления со стороны цивилизованного мира на российские власти", — заявил Полозов.

Поэтому он выразил надежду, что Россия все же выполнит решение Трибунала.