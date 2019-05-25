МИД отреагировал на антироссийское решение трибунала ООН

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В МИД РФ прокомментировали решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе 

ТАСС 49 минут назад
Предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте МИД РФ.
Трибунал ООН принял решение по Керченскому инциденту
"Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", — заявили в министерстве.
"Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", — добавили в МИД РФ.
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Политика , Видео , ООН
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