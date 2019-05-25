Керченский инцидент: Трибунал ООН выставил требование России

Трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна освободить украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных за нарушение государственной границы в районе Керченского пролива, и передать Украине три конфискованных судна. Об этом заявил в субботу судья, председательствующий на слушаниях в Гамбурге.

Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению ITLOS, отсутствие российской стороны на слушаниях не могло быть причиной не рассматривать дело.

Судья заявил, что РФ и Украина должны до 25 июня предоставить в Трибунал по морскому праву отчеты об инциденте.