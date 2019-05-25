Керченский инцидент: Трибунал ООН выставил требование России

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Трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна освободить украинских моряков 

ТАСС + ещё 2 45 минут назад
Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных за нарушение государственной границы в районе Керченского пролива, и передать Украине три конфискованных судна. Об этом заявил в субботу судья, председательствующий на слушаниях в Гамбурге.
Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению ITLOS, отсутствие российской стороны на слушаниях не могло быть причиной не рассматривать дело.
Судья заявил, что РФ и Украина должны до 25 июня предоставить в Трибунал по морскому праву отчеты об инциденте.
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Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , ООН
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