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Пушков обвинил США в развале Сирии и порождении терроризма 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал призыв Конгресса США к президенту Дональду Трампу усилить интервенцию в Сирии. По мнению почти 75% американских законодателей, это позволит ослабить Россию и Иран, и утвердить лидерство Вашингтона.
Пушков отметил, что Штаты, судя по всему, «не навоевались ещё». Он напомнил Вашингтону о развали Ирака, Ливии и Сирии. Кроме того, по словам сенатора, показателем «лидерства» США является порождение ими террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Ранее News.ru писал, что решение США отправить на Ближний Восток ещё 1,5 тысячи своих военнослужащих является очередной попыткой устрашения Ирана. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что действия Пентагона приведут к усилению напряжённости и дестабилизации ситуации в регионе.
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Политика , Ближний Восток , Конфликты , Владимир Джабаров , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Пентагон , Совет Федерации , Конгресс США , Исламское государство , Иран , Сирия , США
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