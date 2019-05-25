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Путин направил поздравление африканским лидерам 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и глав правительств африканских стран с Днём Африки.
«Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки — праздника, символизирующего единство и взаимовыручку народов вашего континента, их стремление к независимости, миру и процветанию», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Он отметил, что страны Африки движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития, а также играют всё более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.
«В России всемерно поддерживают усилия африканских партнеров, направленные на урегулирование локальных конфликтов и кризисов, на противодействие терроризму и экстремизму, наркотрафику и трансграничной преступности, другим вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности», — подчеркнул президент.
Путин выразил надежду, что саммит Россия–Африка, а также экономический форум в октябре в Сочи, послужат качественному наращиванию российско-африканских отношений.
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Комментарии1
Политика , Африка , Владимир Путин
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