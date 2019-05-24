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Беглов поручил властям района в Петербурге помочь кафе, где бесплатно кормили пенсионеров 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил главе Василеостровского района города Эдуарду Ильину оказать помощь кафе "Добродомик", в котором раздавали бесплатные обеды для пенсионеров, чтобы оно продолжило работу. Об этом Беглов написал в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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"Спасибо за сообщения по поводу ситуации с кафе "Добродомик", где бесплатно кормят пенсионеров. Кафе закрыто не будет. Поручаю главе Василеостровского района Эдуарду Александровичу Ильину сегодня же разобраться в ситуации и помочь "Добродомику" продолжить работу. Слежу лично", — написал Беглов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации. Позже в администрации района ТАСС сообщили, что кафе не закрывали по решению властей района, так как у них нет таких полномочий, однако в ходе проверки там были обнаружены нарушения.
Совладелец кафе Александра Синяк на официальной странице "Добродомика" в социальной сети "ВКонтакте" заявила, что заведение закрыто до понедельника включительно. По ее словам, кафе грозит штраф до 700 тыс. / рублей за граффити на фасаде здания, за неправильно оформленную вывеску, а также за оставленные за барной стойкой вещи для пенсионеров.
В администрации района отмечали, что не выносили решение о штрафе, а также пояснили, что после проверки власти района проведут заседание административной комиссии, в ходе которой может быть выдано предписание об устранении нарушений.
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Комментарии
Политика , Александр Беглов , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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