«Все чины без разбора»: Путин о коррупции в России

Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о расследованиях крупных дел, связанных с коррупцией. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос об осведомленности Путина о деле экс-полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

«Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых и резонансных делах, это обычная, нормальная практика», — сказал Песков.

Он отметил, что противодействие коррупции ведется по отношению ко всем чинам независимо от ведомства.

«Мы неоднократно говорили, что антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, все чины без разбора. Это системная работа, это не кампанейщина», — добавил Песков.

Отметим, что 16 мая экс-начальника банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина обвинили в получении взяток в особо крупном размере. Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

«В период с 2013 по 2015 год Черкалин получил от гражданина Назарова через посредника взятку в особо крупном размере на сумму в $850 тыс. за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство», — сообщила судья Московского военного окружного суда.

Как уточняет «Росбалт», Черкалин попал за решетку именно из-за заявления «предпринимателя Назарова» — оно было подано в органы 23 апреля 2019 года. Издание отмечает, что 16 мая суд не удовлетворил жалобу адвокатов экс-сотрудника ФСБ, которые были уверены, что их подзащитный оказался под стражей «преждевременно, незаконно и необоснованно».

Черкалин, двое его бывших подчиненных — экс-начальник управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковник Дмитрия Фролова и его подчиненный Андрей Васильев — и еще два фигуранта, которых разыскивают, также проходят по делу о хищении 490 млн рублей, передает ТАСС. Фролов и Васильев обвиняются в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ, а Черкалин проходит как подозреваемый.

По решению суда Черкалин пробудет в СИЗО до 23 июня. Известно, что экс-силовик в течение 10 лет был начальником банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, передает ФАН.

Его бывших подчиненных, которых уволили из ведомства «по компрометирующим обстоятельствам», также арестовали. По информации СМИ, бывшие сотрудники ФСБ ввели в заблуждение потерпевшего Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг». По версии следствия, Гляделкин передал права на акции офшору Фролова «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед», информация о котором появилась на следующий день после его ареста.

За переданные акции экс-сотрудники ФСБ якобы пообещали прекратить уголовное преследование бизнесмена, которое ставило под угрозу реализацию проектов строительной компании, которой он руководил.

«Фролов и другие фигуранты распорядились имуществом по своему усмотрению, чем причинили ущерб на сумму не менее 490 млн рублей», — пишет РИА «Новости».

17 мая у Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева правоохранители изъяли драгоценности и наличные на общую сумму более чем 12 млрд рублей, передает «Росбалт».

Позже на сайте газеты «Известия» была опубликована видеозапись обысков оперативников, которые обнаружили несколько сумок и пакетов с пачками стодолларовых купюр, передает НСН.

По мнению следствия, подобная сумма может храниться на счетах подставных лиц и компаний, которые обвиняемые экс-сотрудники ФСБ могли использовать.

«Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — сказал источник «Росбалта».

Он отметил, что в материалах уголовного дела фигурируют три финансовые компании, среди которых «Траст» и «Югра». Известно, что у последней летом 2017 года была отозвана лицензия.