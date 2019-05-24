Матвиенко 28 мая встретится в Совфеде со спикером парламента Республики Корея

Кроме того, в начале пленарного заседания в среду, 29 мая Мун Хи Сан выступит перед сенаторами, говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС ранее в комитете Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, делегация южнокорейского парламента во главе со спикером будет находиться в России с официальным трехдневным визитом с 27 по 29 мая.