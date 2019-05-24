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Матвиенко 28 мая встретится в Совфеде со спикером парламента Республики Корея 

ТАСС 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится 28 мая со спикером Национального собрания (парламента) Республики Корея Мун Хи Саном, который будет находиться с официальным визитом в Москве. Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте верхней палаты российского парламента.
Кроме того, в начале пленарного заседания в среду, 29 мая Мун Хи Сан выступит перед сенаторами, говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС ранее в комитете Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, делегация южнокорейского парламента во главе со спикером будет находиться в России с официальным трехдневным визитом с 27 по 29 мая.
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Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Южная Корея , Москва
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